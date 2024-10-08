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Более 15 км дороги Толкачево – Себеж – Заситино открыли после ремонта

Два участка автомобильной дороги Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе введено в эксплуатацию после ремонта по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты обновили 15,3 км. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Дорога обеспечивает регулярное сообщение грузового и пассажирского транспорта. Первый участок является подъездом к деревне Эпимахово, а также проходит по улицам Сенцовская и Строителей в городе Себеж. Второй участок, проходящий через деревню Логуны и деревню Кузьмино, обеспечивает выезд на федеральную трассу М-9 «Балтия».

В ходе ремонта подрядчик отремонтировал водопропускные трубы, выполнил работы по восстановлению существующей укрепленной части обочин и виражей, обновил асфальтобетонное покрытие на проезжей части, пересечениях, примыканиях и съездах, укрепил обочины и откосы.

Также выполнили обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами, на которых уложена тактильная плитка для передвижения маломобильных групп населения, установлены автопавильоны, скамейки и урны.

Для безопасности дорожного движения нанесена дорожная разметка, а вблизи пешеходных переходов выполнено устройство шумовых полос.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» за два года в нормативное состояние приведено более 20 километров трассы. На эти цели из федерального бюджета было выделено порядка 440 миллионов рублей.

Обновлением дороги занималась подрядная организация «АДП» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

Объект прошел официальную приемку и принят комиссией без замечаний.