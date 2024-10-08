АвтоМир / Дороги

Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 13 октября

Скорость движения транспорта ограничат на двух участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель – граница с Республикой Беларусь 13 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Изображение от wirestock на Freepik

- км 72-75, ограничение скорости движения до 50км/ч будет действовать в оба направления, с 8:00 до 17:00. Будет производиться устранение деформаций асфальтобетонного покрытия на проезжей части и установка схемы организации дорожного движения.

- км 42-54, ограничение скорости движения до 70км/ч будет действовать в оба направления, с 8:00 до 17:00. Будет производиться устранение размывов на откосах.