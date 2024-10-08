Участок дороги в Порховском округе закроют для движения 19 октября

Временное прекращение движения транспорта по участку автомобильной дороги Нестрино - Остров (от деревни Нестрино до деревни Большие Пети) Порховского муниципального округа вводят 19 октября с 10.00 до 14.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Движение ограничивают в связи с проведением 46-го легкоатлетического пробега «Порхов – Красуха», посвященного памяти жертв фашизма.
Временное прекращение движения обеспечивается администрация Порховского района.