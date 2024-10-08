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Асфальт на переезде в псковском селе заменили после вмешательства прокуратуры

После вмешательства Псковского транспортного прокурора устранены нарушения на железнодорожном переезде в селе Новоселье в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Прокуратура провела проверку содержания и эксплуатации переезда, в ходе которой установила, что на асфальтобетонном покрытии объекта имеются дефекты и выбоины.

Прокурор внес представление начальнику Псковской дистанции пути, возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ.

В результате нарушения устранили, произвели замену асфальтобетонного покрытия. Виновного работника дистанции пути привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 22 тысяч рублей.