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Александр Котов дорожникам: Пусть ваш труд послужит процветанию региона и страны

Работников и ветеранов дорожного хозяйства Псковской области с профессиональным праздником от имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Дорожное хозяйство – особый сектор экономики, влияющий на все сферы нашей жизни: от качества и протяжённости сети автомобильных дорог зависит развитие территорий, транспортного сообщения, работа предприятий, и, конечно же, возможности и комфорт людей», - отметил Александр Котов.

Спикер парламента напомнил, что в Псковской области на протяжении последних лет уделяется повышенное внимание как поддержанию в нормативном состоянии существующих автодорог, так и строительству новых. «Мы понимаем, что за каждым выполненным проектом стоят колоссальные ресурсы государства и огромные усилия профессионалов-дорожников. Каждая новая дорожная развязка или отремонтированный участок дорожного полотна – это вклад в общее благо, возможность развития бизнеса и комфортного передвижения людей», - заметил председатель областного Собрания.

«От всей души желаю работникам и ветеранам дорожного хозяйства региона здоровья и благополучия! Пусть ваш труд послужит процветанию нашего региона и страны!» - заключил Александр Котов.