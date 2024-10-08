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Работников дорожной отрасли Псковской области отметили региональными наградами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил вклад работников дорожной сферы региона в развитие инфраструктуры и отрасли в целом. Торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню работников дорожного хозяйства, прошла в правительстве Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона поздравил представителей дорожной сферы с профессиональным праздником и поблагодарил каждого за компетентность и самоотдачу. «Невооруженным взглядом видно, как меняется дорожная инфраструктура региона. Доля дорог в нормативном состоянии увеличилась до 45%. В этом году объем дорожного фонда превысил 13 млрд рублей», — обратил внимание Михаил Ведерников.

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Губернатор подчеркнул, что работники дорожной отрасли выполняют огромный объем задач, люди это видят и с благодарностью воспринимают. «Я рассчитываю, что и дальше мы будем работать качественно, сдавать объекты с опережением сроков и иметь возможность осваивать новое финансирование», — добавил глава региона.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие дорожной отрасли Псковской области почетной грамотой губернатора Псковской области Михаил Ведерников наградил начальника сметно-договорного отдела управления автомобильных дорог Псковской области Ирину Жданову и начальника отдела эксплуатации и обеспечения сохранности автомобильных дорог комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Татьяну Макарову.

Еще 12 представителей дорожной отрасли за высокий профессионализм губернатор отметил благодарственными письмами правительства Псковской области.

Список награжденных можно найти здесь.

Вопросы развития дорожной отрасли в регионе и результаты деятельности профильных предприятий за 5 лет губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым.

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Ранее сообщалось, что с понедельника Станислав Стармолотов избавится от приставки врио.