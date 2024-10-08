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Движение на улице Карла Маркса в Пскове перекроют в связи с аварийной ситуацией

В Пскове 29 октября с 8:30 до 16:00 будет закрыто движение транспорта на участке улицы Карла Маркса в районе здания №31 по улице Некрасова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото: администрация города Пскова

Ограничение связано с возникновением аварийной ситуации при проведении работ по реконструкции инженерных сетей водоснабжения.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть информацию при планировании поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - сообщили в администрации.