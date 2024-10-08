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Движение ограничат на мосту через реку Пскову в Псковском районе 30 и 31 октября

Временное ограничение движения транспорта на мосту через реку Пскова на км 1+215 автомобильной дороги от автодороги Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия (Р - 23) км 277+940 до деревни Черняковицы в Псковском районе введут 30 и 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству

Закрытие данного участка планируется короткими промежутками времени (не более одного часа) в течение дня. В это время подрядчик будет выполнять работы по монтажу балок пролетного строения.

В ходе ремонта 53-метрового сооружения специалисты также обновят мостовое полотно, укрепят конусы моста, выполнят устройство лестничных сходов, заменят барьерное и перильное ограждения. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 100 млн рублей.

Ремонт моста ведется по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы выполняет подрядная организация ООО «Строительная Компания "Балтийский берег" по контракту с ГБУ ПО "Псковавтодор"». Срок завершения работ – июнь 2025 года.