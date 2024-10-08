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8,5 км дороги Гверстонь – Крупп – Кулье ввели в эксплуатацию после ремонта

По президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершен ремонт участка автомобильной дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фотографии: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Объект социально значимый. Дорога входит в опорную сеть региона и обеспечивает транспортное сообщение для жителей приграничных населенных пунктов округа. Также по ней проходит школьный маршрут.

В прошлом году реконструировали два участка трассы протяженностью 12 км. Теперь специалисты Псковавтодора обновили еще 8,5 км дороги на участке, проходящем через ряд населенных пунктов: Городище, Заходы, Крупп и Моложва. На эти цели из регионального бюджета было выделено порядка 183 млн рублей.

В ходе ремонта дорожники заменили водопропускные трубы, обновили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и съездах, выполнили ремонт деформационных швов и покрытия на мосту через реку Пижма, укрепили обочины и откосы. Также к нормативу привели четыре остановочных комплекса.

Для безопасности дорожного движения термопластиком и краской нанесена дорожная разметка, установлены искусственные дорожные неровности.

В следующем году ремонт автомобильной дороги будет продолжен. В планах обновить оставшиеся 8 км, между Моложвой и Гверстонью.