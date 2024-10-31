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Капремонт улицы Яна Фабрициуса в Пскове завершен на 98% — прокуратура

Прокуратура города Пскова провела проверку деятельности «СК "Развитие"» на предмет соблюдения требований законодательства о контрактной системе, подрядчика привлекли к административной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

В ходе проверки установлено, что между учреждением города Пскова «Специализированный заказчик» и «СК "Развитие"» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Яна Фабрициуса (на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной).

Капитальный ремонт улицы не произведен, что повлекло нарушение прав неопределенного круга лиц, проживающих в городе Пскове (более 189 тысяч человек), на доступ к современной и качественной инфраструктуре. По постановлению прокурора города директора подрядной организации привлекли к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (неисполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом).

В настоящее время работы по капитальному ремонту улицы завершены на 98%. Ход и качество выполнения работ находится на контроле прокуратуры города.