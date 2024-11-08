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В Псковской области обновили 37 км гравийных дорог

В этом году по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги» специалисты «Псковавтодора» обновили порядка 37 км гравийных дорог регионального значения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фотографии: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В Дедовичском районе к нормативу привели 3,6 км автомобильной дороги Дедовичи – Алексино, которая обеспечивает подъезд удалённых населённых пунктов к районному центру.

В Дновском муниципальном округе завершили ремонт участка автомобильной дороги Выскодь – Заячья Гора – Белая протяжённостью 3,69 км. Дорога обеспечивает выезд на региональную трассу Дедовичи – Дно – Костыжицы.

В Опочецком муниципальном округе отремонтировали порядка 8 км на двух участках автомобильной дороги Мякишево – Глубокое – Горькухино, которая является выездом на федеральную трассу Р-23.

В Печорском муниципальном округе обновили гравийное покрытие протяженностью 6,8 км на автомобильной дороге Сенно – Новый Изборск – Печки, которая обеспечивает выезд на региональную трассу Неелово – Кудина Гора – Печоры.

В Псковском и Палкинском районах к нормативу привели сразу три участка автомобильной дороги Быстроникольское – Черская общей протяженностью порядка 15 км. Дорога также обеспечивает выезд на федеральную трассу Р-23.

В ходе ремонта дорожники восстановили профиль дороги, выполнили устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси на проезжей части дороги и съездах, отремонтировали водопропускные трубы и укрепили обочины. Также привели в нормативное состояние существующие остановочные и посадочные площадки.

Все пять объектов прошли официальную приёмку и уже введены в эксплуатацию.