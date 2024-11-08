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Участок улицы Ипподромной в Пскове закрыт для движения из-за аварии на инженерных сетях

Участок улицы Ипподромной в районе дома №74А в Пскове закрывается для движения автотранспорта с 18 ноября. Данная мера вводится в связи с возникновением аварийной ситуации при проведении работ по капитальному ремонту инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Движение будет закрыто до окончания работ.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.