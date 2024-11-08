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На трех улицах в центре Пскова ограничат движение в декабре

Временные ограничения движения введут на трёх улицах Пскова с 27 ноября по 6 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

С 27 ноября до 17 декабря закрывается полоса на улице Максима Горького, в районе дома №12 при движении от Рижского проспекта в сторону улицы Пароменской.

С 27 ноября до 1 декабря закрывается полоса на улице Некрасова, в районе домов №36 и №38 при движении от улицы Ленина в сторону улицы Карла Маркса.

С 2 до 6 декабря закрывается полоса на улице Николая Васильева, в районе домов №6 и №8.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - подытожили в администрации города Пскова.