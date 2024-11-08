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Нацпроект БКД повышает безопасность на дорогах Псковской области

Благодаря президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области продолжается планомерная работа по повышению уровня безопасности дорожного движения и предупреждению аварийности на дорогах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Комплекс мероприятий включает в себя выполнение работ по устройству и замене оцинкованного металлического барьерного ограждения, нанесение горизонтальной дорожной разметки, устройство недостающего наружного искусственного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах регионального значения.

В текущем году на автомобильных дорогах регионального значения обновлена горизонтальная дорожная разметка общей протяженностью более чем 4,1 тыс км и площадью более 355 551,5 м2. Работы выполнены как в рамках дорожного нацпроекта, так и в ходе текущего содержания региональной дорожной сети.

Кроме того, на обочинах вдоль региональных трасс установлено и заменено порядка 11 км металлического барьерного ограждения.

Качественное освещение дорог является одной из самых эффективных мер, снижающих аварийность на дороге, отметили в комитете. В этом году новые линии наружного искусственного освещения общей протяженностью 3,6 км и тротуары появились в населенных пунктах Суханово Великолукского района и Корнилово Куньинского района, расположенных вдоль региональной трассы Великие Луки – Ущицы.

Продолжаются работы по устройству линии наружного искусственного освещения и тротуаров на автомобильной дороге Великие Луки – Новосокольники. В этом году подрядчик завершил работы на 1,5-километровом участке, расположенном в деревне Фотьево Великолукского района. В следующем году работы продолжатся в населенных пунктах Золотково, Захарино и в городе Новосокольники.

В ходе капитального ремонта трассы Псков – Писковичи – Муровицы новое освещение и тротуары появились в деревне Хотицы Псковского района. Продолжаются работы в населенных пунктах Писковичи и Загорицы, срок исполнения – 2025 год.

«Все региональные трассы проходят через населенные пункты, они востребованы у местных жителей и испытывают высокую нагрузку транзитного транспорта. Главная задача – сделать эти участки безопасными как для пешеходов, так и для водителей», - рассказали в комитете и отметили, что финансирование мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 2024 году составило более 627,1 млн рублей.