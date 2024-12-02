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Мост через реку Уда в Бежаницком округе введен в эксплуатацию

Мост через реку Уда введен в эксплуатацию после капитального ремонта по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Искусственное сооружение находится на 10-м километре автомобильной дороги Уда – Железно в Бежаницком муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Дорога и переправа обеспечивают регулярное сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также выезд на региональную трассу Порхов - Успенье.

Сооружение построили ещё в 1980-е года, в последние годы оно находилось в предаварийном состоянии и нуждалось в капремонте. Благодаря нацпроекту его привели в порядок.

Протяженность нового однопролетного моста составила 24,9 п. м. Специалисты выполнили устройство армогрунтовых подпорных стенок, необходимых для предотвращения обрушения, подмыва или подтопления дороги в случае подъема уровня воды в реке. Такая технология усиления слабых грунтов на мостовом сооружении применялась в регионе впервые.

Также подрядчик выполнил устройство съездов, мостовых подходов протяжённостью 336 п. м и водоотводных канав, укрепил откосы на подходах. На проезжей части сооружения выполнено устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, а также установлено защитное барьерное и перильное ограждения, нанесена горизонтальная дорожная разметка. Теперь мост полностью отвечает современным нормативным требованиям безопасности и грузоподъемности.

На капремонт моста было выделено более 217 млн рублей из федерального бюджета. Работы выполнила подрядная организация ООО «Строительная компания "Балтийский берег"» по контракту с «Псковавтодором».