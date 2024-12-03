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Более 7 миллионов рублей готовы выделить на ремонт дворов в Кунье

7 101 630 рублей планируется выделить для ремонта дворовых территорий и проездов к ним в рабочем поселении Кунья Псковской области, следует из документов, опубликованных в Единой информационной системе в сфере госзакупок.

Планируется отремонтировать дворовые территории по следующим адресам:

улица Дзержинского, дом №15 и проезд к нему

улица Новая, дом №2А;

улица Полевая, дом №18;

улица Полевая, дом №20.

Подрядчик должен будет отремонтировать все асфальтные покрытия общественных проездов, тротуаров и пешеходных дорожек. По итогам работ они не должны иметь колдобин, рубцов, раковин, а люки колодцев (решёток) и должны находиться на уровне с проезжей частью. Также планируется установить новые бордюрные камни.

Для качественного выполнения ремонтных работ будут проведены лабораторные исследования асфальтобетонной смеси.

Подрядчика для проведения работ должны будут определить 12 декабря. Работы будут проводиться с 10 мая по 1 июля 2025 года.