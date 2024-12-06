АвтоМир / Дороги

Улицу Пушкина в Великих Луках перекроют из-за крестного хода 7 декабря

В связи с проведением крестного хода в честь святой великомученицы Екатерины 7 декабря будет перекрыто движение транспорта по улице Пушкина в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

С 9:45 до 11:30 нельзя будет проехать по участку улицы Пушкина от Водопроводного переулка до улицы Комсомольской. Крестный ход пройдёт по маршруту: храм Казанской иконы Божией Матери (улица Пушкина, дом 30) – по улице Пушкина до часовни святой великомученицы Екатерины – храм Казанской иконы Божией Матери.

С 9:00 до 11:30 будет запрещена парковка и стоянка автомобилей на маршруте крестного хода.

В качестве объездов будут работать Октябрьский проспект и улица Комсомольская. Водителям рекомендуется учесть эту информацию при планировании маршрута.