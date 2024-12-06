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В Великих Луках коммунальные службы борются с ледяным дождём

В Великих Луках из-за ледяного дождя на дорогах и тротуарах образовалась ледяная корка, которая делает их очень скользкими. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность горожан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фотографии: администрация Великих Лук

Циклон принёс в Великие Луки так называемый «ледяной» дождь вследствие выпадения осадков при минусовой температуре воздуха.

Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, к решению поставленных задач подключены и техника, и бригада рабочих.

Выполняется обработка автомобильных дорог, тротуаров, остановочных комплексов, подходов к социальным объектам пескосоляной смесью.

Специалисты постоянно подсыпают дороги и тротуары песком, чтобы предотвратить образование льда.

Распределение пескосоляной смеси на улице Холмская

Ведутся работы по распределению пескосоляной смеси на нескольких улицах.

Распределение пескосоляной смеси на улице Гвардейская

Особое внимание уделяется посыпке лестничных сходов в сквере Пушкина.

Посыпка лестничных сходов в сквере Пушкина

Также введется посыпка лестничных сходов к железнодорожному мосту со стороны улицы Малышева.

Посыпка лестничных сходов. Ж/д мост со стороны улицы Малышева

На площади Калинина, где также наблюдается большое скопление людей, производится замена резинового покрытия.

Обработка проводится неоднократно.