В Великих Луках коммунальные службы борются с ледяным дождём

В Великих Луках из-за ледяного дождя на дорогах и тротуарах образовалась ледяная корка, которая делает их очень скользкими. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность горожан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.
Фотографии: администрация Великих Лук
Циклон принёс в Великие Луки так называемый «ледяной» дождь вследствие выпадения осадков при минусовой температуре воздуха.
Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, к решению поставленных задач подключены и техника, и бригада рабочих.
Выполняется обработка автомобильных дорог, тротуаров, остановочных комплексов, подходов к социальным объектам пескосоляной смесью.
Специалисты постоянно подсыпают дороги и тротуары песком, чтобы предотвратить образование льда.
Ведутся работы по распределению пескосоляной смеси на нескольких улицах.
Распределение пескосоляной смеси на улице Гвардейская
Особое внимание уделяется посыпке лестничных сходов в сквере Пушкина.
Посыпка лестничных сходов в сквере Пушкина
Также введется посыпка лестничных сходов к железнодорожному мосту со стороны улицы Малышева.
Посыпка лестничных сходов. Ж/д мост со стороны улицы Малышева
На площади Калинина, где также наблюдается большое скопление людей, производится замена резинового покрытия.
Обработка проводится неоднократно.