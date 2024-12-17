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На антигололедные средства в Псковской области готовы выделить 56 млн рублей

На поставку средств для антигололедной обработки дорог в Псковской области готовы выделить 56 087 174 рубля, следует из документов, опубликованных в единой информационной системе в области госзакупок.

Заказчиком выступает управление автомобильных дорог Псковской области. Всего планируется поставить 6700 тонн вещества.

Номенклатурное наименование средства: концентрат минеральный галит с антислеживателем. Его поставка будет осуществляться в два этапа. Первый этап продлится с 6 января по 31 января. За это время поставят галит на сумму 30 973 514 рублей. Второй этап - с 1 февраля по 30 апреля. В этот период планируется выделить 25 113 660 рублей.

Поставщика определят 26 декабря.