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«Дневной дозор»: Уборка Пскова от снега

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему уборки Пскова от снега. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Псков, наконец, пришла зима. С конца прошлой недели погода радует жителей города снегопадами. Снег валил все выходные, и очарование красотой города в зимнем убранстве у некоторых псковичей плавно перешло в раздражение от заснеженных дорог и тротуаров. Кроме того, в зимнее время значительно увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Большинство из них вызвано ухудшением управляемости транспортным средством при наличии на дороге снега или ледяного наката. Снег на трассе маскирует ямки и выбоины, снижает сцепление колес с дорожным покрытием, сугробы вдоль дорог уменьшают ширину проезда и снижают обзор, снежная колея лишает машины манёвренности. По этой причине своевременная и качественная уборка снега на дорогах является главным фактором обеспечения безопасности дорожного движения зимой.

Новый ГОСТ, вступивший в силу прошлой осенью, гласит, что рыхлый или талый снег должен быть убран с проезжей части в течение 3 – 12 часов с момента окончания снегопада (в зависимости от категории дороги), а «зимняя скользкость» устранена в течение 4–12 часов с момента обнаружения. Тротуары и пешеходные дорожки должны быть приведены в норму за 12–24 часа (в зависимости от интенсивности движения пешеходов). Понятно, что не всегда эти нормы соблюдаются, ведь снег может идти несколько дней подряд. За последние 10 лет Псков и его жители не раз сталкивались после обильных снегопадов с транспортным коллапсом. В этом году псковские коммунальщики активно включились в борьбу с последствиями снежной стихии. Как справляются все ответственные структуры с уборкой снега на дорогах, тротуарах и во дворах? Готовы ли коммунальщики к зимнему сезону? И везде ли снег убирается своевременно? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Власти города заранее готовятся к неблагоприятным природным явлениям, постоянно сверяясь с прогнозом погоды. Поэтому первые обильные снегопады не застали коммунальщиков Пскова врасплох, говорит глава города Борис Елкин. Снегоуборочная техника и специалисты начали работать еще в ночь на понедельник. Машины работают круглосуточно, по заранее определенным маршрутам. Также дополнительно проводятся беседы с управляющими организациями, которые должны чистить от снега придомовые территории. К сожалению, из-за серьезного дефицита кадров у некоторых управляек уборка дворов не везде проводится оперативно.

«Работа ведется в плановом режиме. Всю ночь шел снег. Ночью убирались, просаливали. Сейчас будут очищать и тротуары и проезжую часть. Также сейчас дополнительно проводим работу с управляющими организациями, потому что вопрос дворовых территорий у нас ежегодно актуален, и тут тоже у управляющих компаний возникают трудности и в части отсутствия сотрудников для того, чтобы убирать улицы, и, конечно, отсутствия должного количества техники. Что касается уборки последствий снегопада, то, конечно, во время снегопада эффективность уборки не столь видна, но она производится, потому что если мы сам снегопад не будем убирать, чистить, то по его завершению может накопится такое количество снега, что его убрать будет очень тяжело».

В Псковском районе подрядные организации, ответственные за уборку снега, еще в ноябре подготовили всю специализированную технику, необходимые реагенты и полностью готовы к встрече с зимой, утверждает заместитель главы муниципалитета Артем Иванов.

«Работают они с самого утра, с шести часов они на работе. Сначала чистят социально значимые дороги, где ходят школьные автобусы, в основном. Потом остальные дороги будут чистить, где людей больше проживают. Пока вопросов, жалоб от населения не поступало».

ГОСТ требует от дорожников чистить дороги «до блеска» - то есть до самого асфальта. Но, например, в схожей по климату Финляндии уже все поняли: природу не победить. Поэтому там активно расчищают пешеходные тротуары, и дети даже в минус 20 ездят в школы на велосипедах. А автомобили не портят дорогу шипами, рассуждает активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. По его мнению, в Пскове нужно брать финский опыт на вооружение.

«Снега выпало много, я шел примерно в 8-10 утра, это количество превышает значение норматива. У нас также прописано, через сколько его надо убирать, когда заканчивается снегопад. Также там написан важный параметр: когда можно убирать. Когда снег достигает определенной высоты, а это почти пять сантиметров, то пора бы уже убирать. Это, между прочим, неуплотненного снега. И тут видимо наши коммунальщики как-то буксуют. Причем эта история происходит ежегодно. Если говорить про тротуары, про них у нас почему-то все забывают. Хотя мы открываем ГОСТ, и там четко написано, что в первую очередь чистятся именно пути движения групп населения к остановочным пунктам. А у нас получается, сначала мы почистили дорожки, а когда-нибудь, чуть позже, где-то остановки, а то, что основная масса людей уже уехала на работу и себе уже протоптала тропинки, это почему-то никто во внимание не берет. Да, понимаю, есть, возможно, проблемы в плане организации, но это можно все-таки как-то на уровне управления решить. То есть, вы понимаете, что сейчас будет зима, есть сообщения от Гидрометцентра. Как-то надо все это сводить, готовиться, набирать штат, причем я понимаю, что штат все-таки зимой чуть-чуть больше, чем летом. Потому что летом снег мы не убираем, у нас проблем нет. А зимой надо его увеличивать».

Обстановка на дорогах региона контролируемая, уверяет директор «Псковавтодора» Павел Кипрушев. Все последствия осадков устраняются оперативно, и жалоб от жителей пока не поступает. Конечно, опыт Финляндии изучить можно, но лучше полагаться на опыт дорожников нашего региона, так как разные погодные условия вносят свои коррективы, считает Павел Кипрушев.

«Псковская область содержится как собственными силами, так и силами подрядчика. В настоящее время мы видим изменения погодных условий, выпали довольно обильные осадки. Налажено взаимодействие между диспетчерами нашего центра, находящегося на Госпитальной, 7а, и диспетчерами филиалов, районами. Мы видим, что в районах начали выпадать обильные осадки. Псковский район завалило, и собственные силы приступили оперативно, с 6:00 начали устранять последствия снегопада. В тех районах, где снег не выпал, такие есть, это более южные районы, там снег не наблюдался. Там ситуация на контроле, оперативно, по мере изменения обстановки, по погоде будут также подключаться и устранять все выпавшие осадки».

С позиции пешехода качество уборки города от снега оценил депутат Псковской городской Думы Алексей Форш. Работе подрядчиков он поставил «четверку», кратко перечислив сложности.

«Сложно оценивать, потому что я сегодня без автомобиля, на общественном транспорте. Снегоуборочные машины-то я видел, но им тяжело передвигаться в пробках в утренние часы, поэтому такие пробки в городе и были. Конкретно сейчас я смотрю: я стою на Достовалова - в принципе убрано. По центральным улицам уже, конечно, может, растаяло, но реагентами посыпали. По дворовой территории только по своему двору могу сказать: дворник с утра работал, лицо было недовольное, но работал».

Между тем депутат Псковской городской Думы и байкер Юрий Бурлин качество уборки городских территорий от снега оценил на «4 с минусом». Есть, к чему стремиться, встречаются отдельные недоработки, но в целом можно отметить положительные изменения в уборке города - как зимой, так и летом. И даже если посмотреть на окраины города, то они зачастую убираются даже лучше, чем, например, отдельные дворы в центре. Юрий Бурлин также разделяет мнение Николая Мелькова о том, что нужно больше внимания уделять очистке от снега тротуаров. Машины и так проберутся, даже по заснеженной проезжей части (просто по очищенной дороге это будет более безопасно и быстро), а вот о людях нужно больше позаботиться. И во многом это зона ответственности управляющих компаний. Комментарий Юрия Бурлина.

«У каждой управляющей компании есть свои плюсы, свои минусы в этом процессе. Кто-то хорошо работает, кто-то не очень. Например, в центре, я считаю, у нас управляющие компании немножко слабее, чем, например, в новых домах. В центре просто послабее управляющие компании, они не всегда могут справиться с придомовыми территориями, но зато здесь хорошо работают подрядчики города, а в микрорайонах, наоборот, может быть, подрядчиков города меньше, потому что там не основная зона внимания, но в то же время есть там крепкие управляющие компании, которые от этого страхуют, имеют свою технику и за счет своих собственных возможностей убирают на придомовых территориях».

Обильный снег принес в Псковскую область циклон, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова. Но эти снегопады – не последние, ведь наш регион находится на траектории циклонов, проходящих с северо-запада на юго-восток, с юго-запада на северо-восток. В ближайшие дни столь обильных снегопадов синоптики не ожидают, но зима будет разнообразной и может преподнести жителям региона и дорожникам еще немало сюрпризов, сообщила Тала Нещадимова.

«Возможно, все-таки, к Новому году или после Нового года сформируется антициклон, и 3-4 недели хорошей морозной солнечной погоды у нас будут. Но до Нового года пока этого не видно, пока синоптики прогнозируют неустойчивую погоду со слабоотрицательными или слабоположительными температурами и осадки всех видов: и снег, и мокрый снег, и снег с дождем, и даже просто дождь».

Краткое резюме по поводу качества уборки снега от властей и подрядчиков — все хорошо, к зиме мы были готовы, проблем нет. Если сравнивать с предыдущими годами, когда на регион обрушивался снегопад, улучшения, действительно, чувствуются, хоть до ста процентов еще далеко. Но в таких случаях как продолжительный снегопад с погодой-матушкой, по мнению некоторых экспертов, спорить сложно, поэтому стоит больше внимания уделять пешеходным зонам, а еще не только на подрядчиков рассчитывать, которые чистят снег, но и самим думать о безопасности: пешеходам чаще смотреть по сторонам и под ноги, а автолюбителям соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Татьяна Иванова