«Дневной дозор»: Уборка Пскова от снега

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему уборки Пскова от снега. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В Псков, наконец, пришла зима. С конца прошлой недели погода радует жителей города снегопадами. Снег валил все выходные, и очарование красотой города в зимнем убранстве у некоторых псковичей плавно перешло в раздражение от заснеженных дорог и тротуаров. Кроме того, в зимнее время значительно увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Большинство из них вызвано ухудшением управляемости транспортным средством при наличии на дороге снега или ледяного наката. Снег на трассе маскирует ямки и выбоины, снижает сцепление колес с дорожным покрытием, сугробы вдоль дорог уменьшают ширину проезда и снижают обзор, снежная колея лишает машины манёвренности. По этой причине своевременная и качественная уборка снега на дорогах является главным фактором обеспечения безопасности дорожного движения зимой.
Новый ГОСТ, вступивший в силу прошлой осенью, гласит, что рыхлый или талый снег должен быть убран с проезжей части в течение 3 – 12 часов с момента окончания снегопада (в зависимости от категории дороги), а «зимняя скользкость» устранена в течение 4–12 часов с момента обнаружения. Тротуары и пешеходные дорожки должны быть приведены в норму за 12–24 часа (в зависимости от интенсивности движения пешеходов). Понятно, что не всегда эти нормы соблюдаются, ведь снег может идти несколько дней подряд. За последние 10 лет Псков и его жители не раз сталкивались после обильных снегопадов с транспортным коллапсом. В этом году псковские коммунальщики активно включились в борьбу с последствиями снежной стихии. Как справляются все ответственные структуры с уборкой снега на дорогах, тротуарах и во дворах? Готовы ли коммунальщики к зимнему сезону? И везде ли снег убирается своевременно? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».
Власти города заранее готовятся к неблагоприятным природным явлениям, постоянно сверяясь с прогнозом погоды. Поэтому первые обильные снегопады не застали коммунальщиков Пскова врасплох, говорит глава города Борис Елкин. Снегоуборочная техника и специалисты начали работать еще в ночь на понедельник. Машины работают круглосуточно, по заранее определенным маршрутам. Также дополнительно проводятся беседы с управляющими организациями, которые должны чистить от снега придомовые территории. К сожалению, из-за серьезного дефицита кадров у некоторых управляек уборка дворов не везде проводится оперативно.
В Псковском районе подрядные организации, ответственные за уборку снега, еще в ноябре подготовили всю специализированную технику, необходимые реагенты и полностью готовы к встрече с зимой, утверждает заместитель главы муниципалитета Артем Иванов.
ГОСТ требует от дорожников чистить дороги «до блеска» - то есть до самого асфальта. Но, например, в схожей по климату Финляндии уже все поняли: природу не победить. Поэтому там активно расчищают пешеходные тротуары, и дети даже в минус 20 ездят в школы на велосипедах. А автомобили не портят дорогу шипами, рассуждает активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. По его мнению, в Пскове нужно брать финский опыт на вооружение.
Обстановка на дорогах региона контролируемая, уверяет директор «Псковавтодора» Павел Кипрушев. Все последствия осадков устраняются оперативно, и жалоб от жителей пока не поступает. Конечно, опыт Финляндии изучить можно, но лучше полагаться на опыт дорожников нашего региона, так как разные погодные условия вносят свои коррективы, считает Павел Кипрушев.
С позиции пешехода качество уборки города от снега оценил депутат Псковской городской Думы Алексей Форш. Работе подрядчиков он поставил «четверку», кратко перечислив сложности.
Между тем депутат Псковской городской Думы и байкер Юрий Бурлин качество уборки городских территорий от снега оценил на «4 с минусом». Есть, к чему стремиться, встречаются отдельные недоработки, но в целом можно отметить положительные изменения в уборке города - как зимой, так и летом. И даже если посмотреть на окраины города, то они зачастую убираются даже лучше, чем, например, отдельные дворы в центре. Юрий Бурлин также разделяет мнение Николая Мелькова о том, что нужно больше внимания уделять очистке от снега тротуаров. Машины и так проберутся, даже по заснеженной проезжей части (просто по очищенной дороге это будет более безопасно и быстро), а вот о людях нужно больше позаботиться. И во многом это зона ответственности управляющих компаний. Комментарий Юрия Бурлина.
Обильный снег принес в Псковскую область циклон, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова. Но эти снегопады – не последние, ведь наш регион находится на траектории циклонов, проходящих с северо-запада на юго-восток, с юго-запада на северо-восток. В ближайшие дни столь обильных снегопадов синоптики не ожидают, но зима будет разнообразной и может преподнести жителям региона и дорожникам еще немало сюрпризов, сообщила Тала Нещадимова.
Краткое резюме по поводу качества уборки снега от властей и подрядчиков — все хорошо, к зиме мы были готовы, проблем нет. Если сравнивать с предыдущими годами, когда на регион обрушивался снегопад, улучшения, действительно, чувствуются, хоть до ста процентов еще далеко. Но в таких случаях как продолжительный снегопад с погодой-матушкой, по мнению некоторых экспертов, спорить сложно, поэтому стоит больше внимания уделять пешеходным зонам, а еще не только на подрядчиков рассчитывать, которые чистят снег, но и самим думать о безопасности: пешеходам чаще смотреть по сторонам и под ноги, а автолюбителям соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Татьяна Иванова