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Капитальный ремонт моста через реку Черная в Плюсском округе завершили с опережением срока

Досрочно завершен капитальный ремонт моста через реку Черная в Плюсском муниципальном округе по дорожному нацпроекту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Объект сдан в эксплуатацию на 7 месяцев раньше срока. Сооружение расположено на 33-м км автомобильной дороги Заполье – Гдов, через него обеспечивается проезд к часовне Успения Пресвятой Богородицы, расположенной в деревне Большое Захонье.

Прежний мост построили ещё в 70-е годы, он находился в неудовлетворительном состоянии. Капитальное обновление моста стало возможным благодаря дорожному нацпроекту. На эти цели из федерального бюджета выделено более 129 млн рублей.

Специалисты подрядной организации выполнили устройство однопролётного искусственного сооружения общей протяженностью 28,26 п.м., а также съездов, подходов и водоотводных канав, укрепили откосы. Кроме того, выполнили устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия на проезжей части сооружения, искусственного наружного освещения, а с двух сторон моста появились пешеходные тротуары, барьерное и перильное ограждение.

Теперь переправа полностью отвечает современным нормативным требованиям безопасности и грузоподъемности. Работы выполнила подрядная организация ООО «Строительная Компания "Балтийский берег"» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

Отметим, что это уже восьмое мостовое сооружение, обновленное по дорожному нацпроекту. Всего в этом году в Псковской области обновили свыше 270 п.м. мостов на дорогах регионального значения.