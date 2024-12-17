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Светофор отключали на крупном перекрестке в Пскове из-за устройства АСУДД

Светофор отключали на крупном перекрестке в Пскове из-за технических работ. Утром 25 декабря не работал светофор на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной. По данным камеры Pskovline, светофор был в режиме желтого мигания с 10.12 до 11.53. Все это время на пересечении поочередно работали регулировщики.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор ООО «Комсервис» Юрий Бурлин, отключение светофора было плановым. Проводились работы по замене контроллера, в связи с работой по установке автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в Пскове.

Работы проводятся в рамках муниципального контракта по устройству АСУДД. В адресный список транспортных узлов, планируемых к оснащению автоматизированной системой управления дорожным движением, включены 8 перекрестков.

АСУДД должна обеспечивать синхронизацию работы всех технических средств управления дорожным движением, в автоматическом режиме, без участия оператора. Система должна оптимизировать пропускную способность движения транспорта и пешеходов по улично-дорожной сети, и обеспечивая при этом максимальную безопасность участников дорожного движения.

Дата окончания выполнения работ: 27 декабря 2024 года.

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Отключения светофоров возможны 25 и 26 декабря.