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Парк коммунальной техники Великих Лук пополнился экскаватором

Парк коммунальной техники Великих Лук пополнился экскаватором. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фотографии: администрация Великих Лук

Обновление дорожной техники проводится в соответствии с задачами, поставленными перед предприятием «Спецавтохозяйсво».

«Данная техника принесёт существенную пользу при уборке снега или наледи, в зависимости от погодных условий. Она многофункциональная, чистит дворовые территории и общественные пространства, может грузить и вывозить. Это будет хорошим подспорьем в работе наших коммунальных служб, особенно, если в этом году будет такая же снежная зима, как в прошлом», - отметили в администрации.