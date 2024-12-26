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На трассе «Псков» открыли расширенный участок от Большой Ящеры до Мшинской

На трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе на год раньше запустили движение по участку, расширенному до четырех полос. При этом работы на дороге продолжатся, есть планы по Ленобласти до конца 2029 года.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 декабря ввели в эксплуатацию расширенный до четырех полос участок трассы Р-23 с 97-го по 111-й километры. Речь идет об отрезке от Большой Ящеры до Мшинской.

Работы на объекте велись два года. Согласно контракту, завершить капремонт планировалось осенью 2025 года. С учетом пожеланий местных жителей и водителей подрядчик и заказчик выполнили работы досрочно.

Отметим, что особенно это значимая новость для жителей Петербурга, которые летом каждые выходные ездили по трассе на дачи в Ленобласть. На время работ движение было ограничено, пишет 47news.

Обновленный участок проходит через деревню Сорочкино. Здесь для местных жителей построили пешеходные тротуары, установили новые павильоны на остановках, смонтировали искусственное освещение. В завершение работ на трассе установили 222 дорожных знака, 20 Г-образных стоек, в том числе со светофорами на пешеходных переходах. Дорожники нанесли 12,5 тыс. кв. м разметки из термопластика, а также шумовой разметки. Для разделения встречных потоков смонтировали металлическое барьерное ограждение. Оно позволит исключить лобовые ДТП.

Осенью 2023 года был введен первый участок трассы на въезде в Ленобласть, расширенный в рамках капремонта до четырех полос. В этом августе завершены работы на отрезке со 157-го по 169-й километры. Сейчас продолжаются реконструкция дороги с 54-го по 80-й километры в Гатчинском округе и капитальный ремонт с расширением до четырех полос на участке с 81-го по 97-й километры.

В 2025–2027 годах планируется заключить контракт на капитальный ремонт трассы Р-23 на участке со 112-го по 138-й километры, а в 2027‒2029 годах ‒ на отрезке со 138-го по 157-й километры. Таким образом, к концу 2029 года федеральная трасса в Ленобласти целиком будет иметь четыре и шесть полос движения.