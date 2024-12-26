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Специалисты «СитиИнвестГрупп» чистили дороги в новогоднюю ночь

Уборку снега в новогоднюю ночь производили специалисты и спецтехника ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

В новогоднюю ночь произошел снегопад, засыпавший улицы и тротуары города снегом. С помощью спецтехники их приводили в порядок специалисты и спецтехника. Проводилась обработка антигололедными реагентами.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов города Пскова: