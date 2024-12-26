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«ГорДозор»: Планы ремонта дорог на 2025 год. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 января.

Наступивший 2025 год обещает быть не менее интересным, чем предыдущий. Множество проектов, озвученных в предыдущие года, будут реализовываться на благо жителей города. Нужно ли нам больше круговых движений? На какой район города стоит обратить внимание? Когда вокруг Пскова появится полноценная кольцевая трасса?

Ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков обсудили планы ремонта дорог на 2025 год.