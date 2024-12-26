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Станислав Стармолотов об импортозамещении дорожной техники

Основной урон от санкций, при достаточном финансовом обеспечении, выражается только во временных затратах. В основном это связано с длительными временными промежутками между поставками, например, деталей и комплектующих. Об этом в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

- Станислав Янович, не секрет, что в городе «Псковавтодор» обслуживает в части уборки центральную часть города. В соцсетях даже были жалобы, что, может, и не нужно было технику выгонять?

- У нас же участники движения - не только машины, а еще и пешеходы. На остановке должно быть, как минимум, почищено, чтобы не по колено в снегу. Опять таки, город. Здесь в чистом виде все должно быть, это лицо региона. Все зависит от категории дороги, от интенсивности. Поэтому обязательно нужно было убирать.

- Как с техникой дело обстоит? Импортозамещение или китайская, может быть? Как обходятся подрядчики? Потому что дорожная техника - это не легковой автомобиль.

- Здесь дела у всех обстоят по-разному. Но скажу так, что если есть финансовое обеспечение, проблем с техникой нет абсолютно. Купить можно. Здесь единственное, что разные направления. Одно направление - это частный бизнес, дорожно-строительный, и они не связаны никакими нормативами и законами. Они могут покупать любую технику. Понятно, сейчас все переориентировались на Китай и Россию больше. Любой вид техники, начиная от маленького какого-то экскаватора, погрузчика, самосвала или асфальтоукладчика, есть аналоги тех производителей, которых мы можем себе позволить и финансово, и привезти. И плюс у нас государственные предприятия как раз скованы законными рамками. Есть перечень техники, который Минпромторгом утвержден, и если чего-то в нем нет, то нужно дополнительно согласовывать, и не всегда это согласовывается.

- Сталкивались ли вы с ситуацией, когда к вам приходил выигравший подрядчик и говорил, что у него, например, встал каток, асфальтоукладчик, детали придут через четыре месяца, например?

- С катками не было проблем, но у одного подрядчика были проблемы с асфальтовыми заводами. Они были тоже нероссийского производства. Удалось справиться, не без проблем, но удалось. Могут возникнуть проблемы с комплектующими, но, опять же, это проблема чисто по временному параметру, то есть ожидание. У «Псковавтодора» есть один завод, достаточно немолодой, немецкого производства, но в этом году, надо отдать должное специалистам, у установки не было ни одной поломки.

- В последние годы же менялся ГОСТ на асфальт. Я так понимаю, асфальтозаводы тоже как-то перестраивались?

- Немного усложнился процесс. Там добавились фракции, добавилось оборудование, которое нужно. Поэтому посложнее немножко стало. Но у «Псковавтодора» есть вот этот возрастной немецкий завод, а также есть российский. Они в этом году отработали отлично.

Беседовал Константин Калиниченко