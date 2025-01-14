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На двух участках трассы Р-23 ограничат скорость движения 21 января

На двух участках автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь 21 января введут временное ограничение скорости из-за проводимых ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке с 34-го по 35-й километр ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 11:00 до 14:00. Кроме того, на 38-м километре трассы будет ограничена скорость движения с 14:00 до 17:00.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и соблюдать правила дорожного движения.