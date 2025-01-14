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АвтоМир / Дороги

По нацпроекту в Псковской области на ремонт дорог направили более 26 млрд рублей

22.01.2025 12:33|ПсковКомментариев: 0

Более 26 млрд рублей направили на ремонт дорог в Псковской области за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Итоги реализации дорожного нацпроекта губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвел на рабочей встрече с председателем регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что в результате реализации президентского нацпроекта Псковской области удалось достичь хороших показателей и улучшить состояние дорожной сети. Дорожный фонд, напомнил глава региона, увеличен с 6 млрд рублей в 2019 году до 13 млрд рублей в 2024 году. «Важно, что доля дорог в нормативном состоянии, которые входят в опорную сеть региона, увеличилась с 54% до почти 80%», — добавил он.

Станислав Стармолотов проинформировал, что в Псковской области за время реализации нацпроекта БКД отремонтировано более 1,1 тысячи километров дорог и 20 мостовых сооружений. К наиболее значимым отремонтированным объектам председатель комитета отнес почти 25 км автодороги Новгородка — Пушкинские Горы, почти 35 км трассы Псков — Кислово — Палкино, 64 км дороги Дедовичи — Дно - Костыжино, а также более 100 км автотрассы Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп - Краколье. Среди мостов, которые приведены в порядок, — мост через реку Шелонь на автомобильной дороге Дедовичи — Дно — Костыжицы в Дновском округе, Троицкий мост в Пскове, а также мост через реку Череха автомобильной дороги Быстроникольское — Черская, который был досрочно введен в эксплуатацию в прошлом году.

Только в прошлом году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано более 200 км региональных дорог, в нормативное состояние также приведено 8 мостов. Отдельный вопрос, на котором остановились Михаил Ведерников и Станислав Стармолотов, касался обеспечения безопасности дорожного движения. Благодаря нацпроекту удалось почти на 30 км смонтировать систему искусственного освещения, проложить более 20 км тротуаров и установить металлическое барьерное ограждение более чем на 54 км дорог. Ежегодно на 3 тысячи км автодорог наносится дорожная разметка.

Серьезная работа проведена и в части развития системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Если на начало 2019 года на территории области функционировало лишь 10 стационарных камер, контролирующих скоростной режим, то теперь на автодорогах региона работает 120 камер. И работа в этом направлении будет продолжаться.

«Все показатели нацпроекта выполнены. Никаких отставаний нет», — подытожил свой доклад Станислав Стармолотов.

Михаил Ведерников не обошел вниманием и планы по ремонту на текущий год. Председатель комитета доложил, что будет завершен ряд переходящих дорожных объектов и отремонтировано около ста километров региональных дорог, 8 мостов. Учитывая большой объем финансирования на 2026 год, планируется заранее в этом году провести конкурсные процедуры, добавил Станислав Стармолотов.

«Важно, чтобы контракты этого года были отыграны к началу сезона, чтобы подрядчики выходили на объекты, не теряя времени», — заключил губернатор.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #нацпроекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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