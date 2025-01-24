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Ремонт проездов вдоль домов №1 и №9 на улице Алтаева в Пскове начнется весной

К ремонту дворовых проездов вдоль домов №1 и №9 на улице Алтаева в Пскове приступили в 2025 году, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Их состояние уже давно вызывает беспокойство: временные меры в виде латания ям не приносят должного результата, а для выполнения ремонта территорий, принадлежащих собственникам, были необходимы заявки жителей в программу "Формирование комфортной городской среды"», - отметил глава города.

Благодаря сотрудничеству с управлением городского хозяйства и депутатом по округу, заявки были оформлены, сказал Борис Елкин. На февральскую сессию Псковской городской Думы вынесут вопрос о выделении средств на эти цели. Работы начнутся весной и будут включать в первую очередь обновление асфальтового покрытия, а при технической возможности и создание парковок.