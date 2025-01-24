Пешеходный переход могут оборудовать на пересечении набережной и Рижского проспекта в Пскове

Пешеходный переход могут обустроить на перекрёстке улицы Набережная реки Великой и Рижского проспекта в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с очередной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения 29 января.
Вопрос на обсуждение межведомственной комиссии по организации безопасности дорожного движения вынесла депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман.
На данный момент пешеходный переход отсутствует. Окончательное решение комиссия примет после рабочего выезда на место.