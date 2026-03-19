На Крестовском шоссе водитель «Лады» проехала на запрещающий сигнал светофора и устроила ДТП

Стали известны подробности трех ДТП, произошедших в Пскове 17 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, пострадавших нет.

17 марта в 10.45 на Крестовском шоссе у дома 43 женщина 1986 года рождения управляя «Ладой Грантой» при запрещающем сигнале допсекции светофора проехала перекресток в направлении допсекции и совершила столкновение с «Шевроле» под управлением женщины 1963 года рождения. Водитель «Шевроле» двигалась во встречном направлении прямо на разрешающий сигнал светофора. Далее «Лада Гранта» по инерции наехала на дерево.

Водитель «Лада Гранты» привлечена к ответственности по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ. Штраф составил 1500 рублей.

В 09.25 у дома №8 по Октябрьскому проспекту водитель «Рено Сандеро», мужчина 1960 года рождения при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу «Рено Сандеро» под управлением мужчины 1975 года рождения. Водитель первого «Рено» выполнял разворот. Привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ, оштрафован на 1000 рублей.

Также 18.30 у дома 6/14 по Рижскому проспекту водитель «Шевроле» 1993 года рождения совершила столкновение с автомашиной «БМВ» под управлением мужчины 1996 года рождения.

Ранее сообщалось о столкновении четырех автомобилей на Рижском проспекте.