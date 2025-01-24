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АвтоМир / Дороги

На ремонт улицы Леона Поземского в Пскове могут выделить свыше 300 млн рублей

29.01.2025 17:21|ПсковКомментариев: 0

На ремонт улицы Леона Поземского в Пскове на участке от улицы Ипподромной до границы города могут выделить 314 935 983 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Фото: Яндекс.Карты

Основная задача ремонта - устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги. 

Финансирование будет производиться из бюджета города на 2025-2026 годы в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Рабочие произведут замену асфальтобетонного покрытия, светофора, бортового и бордюрного камней, а также благоустройство зеленой зоны. Уберут лишние деревья. Также произведут ремонт тротуара и заменят люки в соответствии с ГОСТ.

Исполнителя определят 17 февраля 2025 года. Окончание работ запланировали на 28 сентября 2026 года.

Теги: #ремонт дорог
Источник: Псковская Лента Новостей
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