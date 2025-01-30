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Более 80 км дорог и 9 мостов отремонтируют в Псковской области по новому нацпроекту

В 2025 году в Псковской области запланировано привести в нормативное состояние свыше 81 километра автомобильных дорог регионального и местного значения. Помимо этого, ремонтные работы коснутся девяти мостовых сооружений общей протяжённостью 267,03 метра, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», запущенный в 2019 году, за шесть лет своей реализации достиг значительных успехов на территории Псковской области. Благодаря нацпроекту в регионе обновлено более 1,1 тысячи километров дорог и 20 мостовых сооружений.

С 2025 года национальный проект «БКД» получил преемственность в новом национальном проекте ― «Инфраструктура для жизни», в рамках которого продолжится комплексная работа по обновлению дорожной сети региона.

«Псковская область не планирует снижать планку по реализации дорожного нацпроекта. Новый национальный проект "Инфраструктура для жизни" позволит комплексно подойти к улучшению инфраструктуры в регионе и дает новые возможности для улучшения качества жизни граждан. В период с 2027 по 2030 годы будут продолжены мероприятия по приведению автомобильных дорог регионального и местного значения в нормативное состояние, обеспечению безопасности дорожного движения и развитию пассажирского транспорта общего пользования», – отметил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

По новому нацпроекту будет продолжен ремонт автомобильных дорог регионального значения: Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса в Стругокрасненском муниципальном округе и Плюсском районах (17,45 км); Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Усвятском и Невельском МО (9,6 км); Остров – Вышгородок – граница с Латвийской республикой в Островском районе и Пыталовском МО (7 км); Гверстонь - Крупп – Кулье в Печорском МО (7,86 км); Бежаницы-Сущево-Цевло в Бежаницком МО (6,057 км) и других.

Среди мостов, планируемых отремонтировать и капитально отремонтировать в этом году, – мост через реку Черная на автодороге Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье в Псковском районе, мост через реку Пенная на автодороге Остров - Новоржев в Островском районе, мост через реку Селяха на автодороге Новоржев - Опочка в Новоржевском МО и другие.