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Движение на участке улицы Белинского в Пскове ограничат до 21 февраля

Полосу движения на участке улицы Белинского в Пскове перекроют с 10 по 21 февраля с 8:00 до 22:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Участок дороги перекроют до пересечения с переулком Белинского, а также в районе дома №4 по Гдовскому переулку. На нем будут проводиться ремонтные работы.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - отметили в администрации.