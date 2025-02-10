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В Пскове не будут запрещать поворот налево с Юбилейной на улицу Красноармейскую

В Пскове не будут запрещать поворот налево с улицы Юбилейной на улицу Красноармейскую. 21 февраля межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения на дорогах Пскова рассмотрела соответствующее обращение «Убитых дорог».

Общественники предложили запретить левый поворот на улицу Красноармейскую с Юбилейной, ссылаясь на большое количество аварий. Как отметил представитель «Убитых дорог» Николай Мельков, нерегулируемый поворот через три полосы на магистральной улице опасен.

Участники рабочей группы не поддержали предложение. Запрет левого поворота «отрежет» весь микрорайон на улице Красноармейской и приведет к серьезному ухудшению ситуации на перекрестке Юбилейной и Народной.

Представитель Госавтоинспекции Пскова Владимир Кириллов отметил, что пока происшествия на Юбилейной и Красноармейской обходились без пострадавших.

Кроме того, участники обсуждения поправили Николая Мелькова – поворот налево осуществляется не через три, а через две полосы. Третья полоса начинается от улицы Красноармейской и идет до Народной.