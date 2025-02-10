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АвтоМир / Дороги

В Пскове изменится режим работы светофора на улице Юбилейной у Дома офицеров

21.02.2025 15:11|ПсковКомментариев: 0

В Пскове изменится режим работы светофора на улице Юбилейной у Дома офицеров. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение приняла 21 февраля межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения на дорогах Пскова.

Решено удлинить время работы фазы для автомобилей. Сейчас зеленый сигнал светофора для транспорта составляет 42 секунды, для пешеходов – 20.

Госавтоинспекция предложила увеличить время работы транспортного зеленого сигнала до одной минуты, пешеходам оставить 17 секунд. Кроме того, светофор предлагается сделать вызывным.

Обсуждалось также предложение изменить работу «соседнего» пешеходного светофора у дома №14 по Юбилейной и ввести задержку включения зеленого сигнала для пешеходов, как это сделано на большинстве вызывных светофоров в городе.

Теги: #комиссия по безопасности дорожного движения #улица Юбилейная
Источник: Псковская Лента Новостей
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