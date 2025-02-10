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В Пскове ограничат движение транспорта на съезде с улицы Герцена к пешеходному мосту

В Пскове установят дорожный знак 3.2 «Движение запрещено» на съезде с улицы Герцена к пешеходному мосту. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение приняла 21 февраля межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения на дорогах Пскова.

Рассмотрено обращение об изменении схемы движения на улице Верхнебереговой. При съезде с улицы Герцена возле парка Строителей отсутствуют дорожные знаки «Пешеходная зона» либо «Пешеходная дорожка».

Фото: «Панорама» Яндекса

Проектом организации дорожного движения предусмотрена велодорожка. Представитель Госавтоинспекции Пскова Владимир Кириллов предложил рассмотреть вопрос о разметке велодорожки. По его словам, доступность транспорта и велосипедисты не сочетаются в данном месте. Нанесение разметки велодорожки исключает подъезд транспорта.

Однако это единственный въезд к домам на улице Верхнебереговой. Кроме того, дорога используется для движения транспорта, обеспечивающего проведение массовых мероприятий в парке Строителей.

Решено установить дорожный знак 3.2 «Движение запрещено» и убрать разметку велодорожки.