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Полоса движения на улице Некрасова будет закрыта с 3 по 14 марта в Пскове

Одна полоса движения будет закрыта на улице Некрасова в районе пересечения с улицей Карла Маркса в марте, сообщили в администрации города Пскова.



Фото: Тelegram-канал администрации города Пскова

Ограничения будут действовать ежедневно с 9:00 до 22:00 в связи с проведением дорожных работ с 3 по 14 марта.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - прокомментировали ситуацию в администрации города Пскова.