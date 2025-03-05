Грузовой автотранспорт не сможет ездить в Локнянском и Опочецком муниципальных округах до 4 апреля

Временное ограничение движения грузового автотранспорта по региональным дорогам в Локнянском и Опочецком муниципальных округах вводится в регионе с 7 марта по 4 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Фото здесь и далее: Telegram-канал комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Запрет действует для движения большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза:
На время ограничения движения на данных автомобильных дорогах будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия.
«Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования», - обратились к водителям в комитете.