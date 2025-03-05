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Грузовой автотранспорт не сможет ездить в Локнянском и Опочецком муниципальных округах до 4 апреля

Временное ограничение движения грузового автотранспорта по региональным дорогам в Локнянском и Опочецком муниципальных округах вводится в регионе с 7 марта по 4 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.



Фото здесь и далее: Telegram-канал комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Запрет действует для движения большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза:

На автодороге Локня - Иванцево-Михайлов Погост Локнянского МО;

На автодороге Барсаново - Кренево - Бальтино Опочецкого МО.

На время ограничения движения на данных автомобильных дорогах будут проведены работы по восстановлению песчано-гравийного покрытия.

«Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, а также учесть информацию при планировании маршрутов следования», - обратились к водителям в комитете.