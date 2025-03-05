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«ГорДозор»: Даешь дороги псковичам. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 марта.

В 2025 году администрация города Пскова запланировала грандиозные трансформации и ремонты ряда улиц в столице региона. На одну только улицу Леона Поземского планируют выделить более 300 миллионов рублей. Ремонт также дойдет до улиц Некрасова, Генерала Маргелова. Но так ли нужны постоянные ремонты на одних и тех же центральных улицах? Ремонты проходят под предлогом того, что на центральных улицах обитают туристы. Возникает вопрос: для кого должны ремонтироваться дороги? Для туристов, которые приезжают раз в год, или все-таки для постоянных жителей города? В чем разница между улицей Некрасова и улицей Белинского? Почему так избирательно ремонтируют улицы?

Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.