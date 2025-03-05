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Грузовики весом более восьми тонн не смогут ездить по дорогам в Великих Луках с 24 марта

Временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования в Великих Луках с превышением временно установленных предельно допустимых значений на оси, введут с 24 марта по 20 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

По дорогам не смогут ездить транспортные средства с превышением временно установленных предельно допустимых значений на оси и полной массой более 8 тонн.

На период временного ограничения движения устанавливаются предельно допустимые значения нагрузки на оси транспортного средства – 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки и 3,6 тонны на каждую ось трехосной тележки для проезда по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Великие Луки».