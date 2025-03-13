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Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 «Псков» 19 марта

Скорость движения транспорта ограничат на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель – граница с Республикой Беларусь 19 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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На 55-м, 59-м, 60-м и 74-м километрах будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 9:00 до 17:00. На участке будет проводиться устранение деформаций асфальтобетонного покрытия с установкой схемы организации дорожного движения.

На 31-54 километрах ограничение скорости движения также будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00. На участке будут проводить механическую очистку краевой линии у разделительной полосы.