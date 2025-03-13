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В Пскове изменен режим работы светофора на улице Юбилейной у Дома офицеров

В Пскове выполнено ранее принятое решение об изменении режима работы светофора на улице Юбилейной у Дома офицеров. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данная информация озвучена 19 марта на заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на дорогах Пскова.

На февральском заседании было решено удлинить время работы фазы для автомобилей. Ранее зеленый сигнал светофора для транспорта составлял 42 секунды, для пешеходов – 20. Госавтоинспекция предложила увеличить время работы транспортного зеленого сигнала до одной минуты, пешеходам оставить 17 секунд. Кроме того, светофор собирались сделать вызывным.

Также в первом квартале ожидается установка знаков ограничения стоянки автомобилей на участке улицы Петровской, от улицы Коммунальной до Комсомольской площади. Комплекты дорожных знаков заказаны. Также заказаны знаки 3.27 «Остановка запрещена» для последующей установки у дома №77 на улице Николая Васильева, у здания Росгвардии.