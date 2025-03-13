←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Дороги 13.03.2025 14:220 На ремонт участка улицы Вокзальной в Великих Луках готовы выделить более 15 млн рублей 19.03.2025 12:370 В Пскове изменен режим работы светофора на улице Юбилейной у Дома офицеров 18.03.2025 17:270 Работники «СитиИнвестГрупп» продолжают очищать тротуары и остановки Пскова от снега 18.03.2025 17:080 Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 «Псков» 19 марта 17.03.2025 21:400 На участке трассы Р-23 из-за ремонтных работ 18 марта ограничат скорость движения 17.03.2025 14:140 Список проблемных дорог в Новоржевском округе формируется по итогам встреч с жителями — Любовь Трифонова
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

В Пскове изменен режим работы светофора на улице Юбилейной у Дома офицеров

19.03.2025 12:37|ПсковКомментариев: 0

В Пскове выполнено ранее принятое решение об изменении режима работы светофора на улице Юбилейной у Дома офицеров. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данная информация озвучена 19 марта на заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на дорогах Пскова.

На февральском заседании было решено удлинить время работы фазы для автомобилей. Ранее зеленый сигнал светофора для транспорта составлял 42 секунды, для пешеходов – 20. Госавтоинспекция предложила увеличить время работы транспортного зеленого сигнала до одной минуты, пешеходам оставить 17 секунд. Кроме того, светофор собирались сделать вызывным.

Также в первом квартале ожидается установка знаков ограничения стоянки автомобилей на участке улицы Петровской, от улицы Коммунальной до Комсомольской площади. Комплекты дорожных знаков заказаны. Также заказаны знаки 3.27 «Остановка запрещена» для последующей установки у дома №77 на улице Николая Васильева, у здания Росгвардии.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 2555 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
19.03.2025, 12:440 Самокаты превращаются… в автомобили 19.03.2025, 12:370 В Пскове изменен режим работы светофора на улице Юбилейной у Дома офицеров 19.03.2025, 11:170 Спрос на водителей такси в Псковской области за год вырос на 24% 19.03.2025, 08:380 Автопробег ко дню присоединения Крыма. ФОТОРЕПОРТАЖ
19.03.2025, 07:030 В Государственной Думе планируют ввести скидку на транспортный налог для законопослушных водителей 18.03.2025, 19:570 Очередное ДТП произошло на Октябрьской площади 18.03.2025, 17:270 Работники «СитиИнвестГрупп» продолжают очищать тротуары и остановки Пскова от снега 18.03.2025, 17:080 Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 «Псков» 19 марта
18.03.2025, 17:000 Автопробег ко Дню присоединения Крыма стартует в Пскове 18.03.2025, 15:310 17-летняя девушка без прав управляла автомашиной, попавшей в ДТП в Пскове 18.03.2025, 15:250 ГАИ призывает псковских водителей и пешеходов к особой бдительности из-за плохой погоды 18.03.2025, 13:190 Нетрезвого мужчину на мотоблоке остановили в Новосокольниках
18.03.2025, 12:480 Автоледи из Локни оплатила 250 штрафов после ареста телефона 18.03.2025, 10:451 «Газель» и Kia столкнулись на перекрестке улиц Инженерной и Юности в Пскове 17.03.2025, 21:400 На участке трассы Р-23 из-за ремонтных работ 18 марта ограничат скорость движения 17.03.2025, 21:220 Момент столкновения на Октябрьской площади в Пскове попал на видео
17.03.2025, 20:150 На Октябрьской площади в Пскове произошло ДТП 17.03.2025, 16:210 Подросток попал в центр временного содержания за езду без прав в Палкино 17.03.2025, 15:080 Четверо пострадали при столкновении «десятки» с Hyundai на трассе под Островом 17.03.2025, 14:590 Погибшая на трассе Петербург – Псков водитель перед ДТП наехала на отбойник
17.03.2025, 14:140 Список проблемных дорог в Новоржевском округе формируется по итогам встреч с жителями — Любовь Трифонова 17.03.2025, 12:510 За неделю в Псковской области выявлено 28 нетрезвых водителей 17.03.2025, 12:480 В Пскове выбирают подрядчика для проведения ремонта Красноармейской набережной 17.03.2025, 10:590 Водитель и пассажир погибли в результате опрокидывания Renault в Локнянском районе
17.03.2025, 10:030 Автомобиль ГАЗ горел на улице Стахановской в Пскове 17.03.2025, 09:590 Движение на красный сигнал светофора привело к ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 17.03.2025, 09:560 Мотоциклиста без прав осудили за смертельное ДТП в Локнянском районе 16.03.2025, 17:570 Полиция устанавливает обстоятельства смерти водителя Skoda Fabia в ДТП на трассе Петербург - Псков
16.03.2025, 17:400 Молодая девушка погибла в результате ДТП в Струго-Красненском районе 16.03.2025, 16:200 Скорость движения ограничат на одном участке дороги Р-23 17 марта 15.03.2025, 21:131 Дети 11 и 17 лет пострадали в Псковском районе в результате обгона автомобиля по встречной полосе 15.03.2025, 17:300 На дорогах общего пользования регионального значения ограничили проезд грузового транспорта до 15 апреля
14.03.2025, 17:275 В Пскове женщину оштрафовали за ДТП с поворотом налево через три полосы 14.03.2025, 17:160 В Пскове временно перекроют участок улицы Алексея Алехина для ремонта ливневой канализации 14.03.2025, 13:280 ДТП на Октябрьской площади в Пскове незначительно мешает движению 14.03.2025, 12:430 Псковича лишили прав за наезд на пешехода на улице Яна Фабрициуса
14.03.2025, 12:240 Водитель снес забор Псковской областной больницы из-за наезда на незакрепленную крышку люка 14.03.2025, 11:270 Машина влетела в забор у Псковской областной больницы 14.03.2025, 11:110 Сотрудники «СитиИнвестГрупп» ликвидируют в Пскове последствия циклона «Урс» 14.03.2025, 10:210 Для уборки Пскова от снега задействовали 19 единиц техники
13.03.2025, 14:220 На ремонт участка улицы Вокзальной в Великих Луках готовы выделить более 15 млн рублей 13.03.2025, 10:351 С 14 марта на дорогах Псковской области заработают 48 новых камер фиксации нарушений ПДД 13.03.2025, 10:230 Перегруженный транспорт не сможет ездить по дорогам в Псковской области с 17 марта 13.03.2025, 09:540 В Пскове росгвардейцы задержали автоугонщика
12.03.2025, 20:221 Движение по полосе на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове временно перекроют 12.03.2025, 18:040 Столкновение BMW и Skoda на Рижском проспекте в Пскове попало на видео 12.03.2025, 17:591 BMW и Skoda столкнулись на пересечении улицы Балтийской и Рижского проспекта в Пскове 12.03.2025, 17:480 Мужчине запретили покидать Псковский район из-за наезда на пешехода в центре города
12.03.2025, 12:400 Не успевшего затормозить на улице Коммунальной в Пскове водителя Chevrolet оштрафовали 12.03.2025, 11:090 Москвичка попала под суд за ДТП с пострадавшим в Великих Луках 12.03.2025, 09:261 Резкое торможение перед перекрестком в Пскове привело к столкновению. ВИДЕО 11.03.2025, 19:570 Минтранс может приравнять пользователей электросамокатов к водителям
11.03.2025, 17:530 Грузовики весом более восьми тонн не смогут ездить по дорогам в Великих Луках с 24 марта 11.03.2025, 16:410 В Пскове запретят парковку на улице Железнодорожной возле путей 11.03.2025, 12:550 Грузовому транспорту запретили ездить по дорогам в Плюсском и Стругокрасненском округах 11.03.2025, 12:490 Жители стругокрасненской деревни Маяково жалуются на отсутствие инфраструктуры
11.03.2025, 11:230 «Адская трасса»: жители Плюсского округа жалуются на разбитую дорогу 11.03.2025, 11:160 Движение грузовиков ограничат в Новосокольническом районе до 15 апреля 11.03.2025, 09:450 Автомобиль «Славута» горел в опочецкой деревне Песчивка 11.03.2025, 08:200 В Госдуме обсуждают необходимость введения единого тарифа на проезд с детьми в такси
10.03.2025, 22:300 Женщина попала в больницу в Пскове 8 марта из-за молодого водителя 10.03.2025, 21:000 Псковский автолюбитель оплатил 74 штрафа после применения принудительных мер 10.03.2025, 20:400 В Пскове женщина на «Фольксвагене» «отправила» пешехода в детскую областную больницу 10.03.2025, 18:113 Продажи новых автомобилей в России рухнули до минимума с 2015 года
10.03.2025, 16:330 Mitsubishi опрокинулся в Дновском районе 10.03.2025, 15:546 «ГорДозор»: Даешь дороги псковичам. ВИДЕО 10.03.2025, 15:130 В России могут вырасти штрафы за перевозку детей без автокресел 10.03.2025, 14:440 На трех автодорогах в Псковской области появятся новые посты весогабаритного контроля с метеостанцией
10.03.2025, 14:410 Нетрезвый водитель ВАЗа попался новосокольническим полицейским в праздник 10.03.2025, 13:540 Железнодорожный переезд на улице Привокзальной в Великих Луках закроют с 12 марта 10.03.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Даешь дороги псковичам 10.03.2025, 12:330 Автомобиль TagAZ эвакуировали в Изборске из-за нетрезвого водителя
10.03.2025, 12:300 Почти 1,5 тысячи правонарушений пресекли сотрудники ГАИ в Псковской области за неделю 10.03.2025, 11:200 Поспешный выезд с второстепенной дороги стал причиной ДТП на Октябрьской площади в Пскове 10.03.2025, 09:130 Два автомобиля столкнулись на улице Рокоссовского в Пскове 09.03.2025, 20:300 Скорость движения ограничат на одном участке дороги Р-23 10 марта
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.