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К новому дорожному сезону готовятся в Псковской области

В Псковской области – участнице национального проекта «Инфраструктура для жизни» – ведется активная подготовка к предстоящему дорожному сезону, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Первостепенная задача в межсезонье – очистка проезжей части от скопившейся за зиму грязи и пыли. В Пскове и Великих Луках уже начали уборку улично-дорожной сети с использованием специализированной техники. Скоро начнется мойка очищенных дорог.

Для обеспечения дорожных работ ведется подготовка к запуску асфальтобетонных заводов. На данный момент завод в Подборовье проходит техническое обслуживание и будет запущен в первой половине апреля, а завод в Рытово уже готов к работе после зимнего ремонта оборудования. В первую очередь произведённый асфальт направят на устранение ям.

Ямочный ремонт проводится круглогодично. В зимний период он выполнялся с применением холодного асфальта, а в апреле дорожные службы перейдут на горячий асфальт и другие методы восстановления покрытия. Выбор участков для ремонта определяется на основе ежедневного мониторинга.

Впереди дорожные службы ждёт масштабная работа по ремонту дорог Псковской области.