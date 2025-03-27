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На Северном обходе Пскова возводится шестая опора моста со стороны деревни Родина

Работы на Северном обходе Пскова не останавливаются, иногда они даже ведутся круглосуточно, рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Работы на Северном обходе не останавливаются. Даже бывают периоды, когда они иду круглосуточно. Самые активные работы ведутся на основном разделе этого проекта - мосту через реку Великая», - сообщил Станислав Стармолотов.

Подрядчик занят возведением береговых и русловых опор. На данном этапе возводится уже шестая опора на стороне деревни Родина.

«Работы плановые, все в сроках, никаких срывов мы не видим, финансированием объект полностью обеспечен. Помимо моста, субподрядчики работают на двух путепроводах. Сейчас там идут монолитные работы и готовятся к возведению пролетного строения», - подытожил Станислав Стармолотов.