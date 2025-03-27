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АвтоМир / Дороги

Полосу движения перекроют на Октябрьском проспекте в Пскове на время дорожных работ

01.04.2025 16:27|ПсковКомментариев: 0

В связи с проведением дорожных работ 5 апреля с 8:00 до 20:00 будет закрыта одна полоса движения по Октябрьскому проспекту в районе домов №52 и №35, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Полосу движения перекроют на улице Некрасова в Пскове : Псковская Лента  Новостей / ПЛН

Администрация просит гостей и жителей города учитывать данную информацию при планировании маршрутов и проявлять внимание к требованиям временных дорожных знаков.

«Мы приносим извинения за возможные неудобства и предлагаем заранее рассмотреть альтернативные маршруты объезда. Спасибо за понимание!» - обратилась к псковичам администрация.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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