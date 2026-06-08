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Во время встречи воздухоплавателей в Великих Луках ограничат движение транспорта

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В связи с проведением XXX Международной встречи воздухоплавателей в городе Великие Луки в отдельные дни будет введено ограничение движения транспортных средств на некоторых участках дорог и прохода пешеходов, а также стоянки транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации. 

Так, на время проведения соревнования «кей-граб» 13 июня с 19:00 до 21:00 вводится временное ограничение движения транспортных средств по проспекту Ленина (от улицы Некрасова до набережной Александра Матросова), на острове Дятлинка (от съезда с улицы Пушкина). Объезд будет осуществляться по улицам Некрасова, Ботвина, Холмской, Винатовского, Новосокольнической.

По той же причине 13 июня с 18:00 до 21:00 будет прекращено движение пешеходов по мосту через реку Ловать на проспекте Ленина. В качестве обхода определены: пешеходный мост с острова Дятлинка и городская плотина возле здания на Краснофлотской набережной, 26.

Также будет прекращена парковка и стоянка транспортных средств на следующих автомобильных дорогах:

  • 12 июня с 08:00 до 18:00 на площади Ленина, проезде возле сквера Модеста Мусоргского (от улицы Некрасова до площади Ленина) за исключением транспортных средств, имеющих специальные пропуска для автотранспорта.
  • 12 июня с 16:00 до 00:00 в парке «Петровский» (за исключением транспортных средств, имеющих специальные пропуска для автотранспорта).
  • 13 июня с 16:00 до 21:00 по проспекту Ленина (от улицы Некрасова до набережной Александра Матросова), на острове Дятлинка (от съезда с улицы Пушкина).

30-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках стартует 12 июня.  

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30-я встреча воздухоплавателей в Великих Луках

Во время встречи воздухоплавателей в Великих Луках ограничат движение транспорта

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