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Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Псковская пустыня и пылевые бури

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С наступлением более сухой погоды Псков накрыла новая проблема - пылевые бури, возникающие, казалось бы, на ровном месте. Причин тому множество: низкие бордюры, идущие в уровень с грунтом, отсутствие обслуживания. Почему каждый год вывозятся килограммы песка? Как Псков превращается в пустыню? Какие меры нужно принимать?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.