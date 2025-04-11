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Центральные псковские дороги будут перекрыты 20 апреля

В связи с проведением соревнований по бегу «Псковский марафон-2025» с 06:00 до 16:00 будут перекрыты центральные дороги в Пскове 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Перекрытие будет по улицам:

по улице Спортивной на участке от улице Гражданской до улицы Кузнецкой;

по улице Кузнецкой на участке от площади Победы до Октябрьского проспекта;

по улице Кремль;

по улице Профсоюзной;

по улице Советской на участке от Октябрьской площади до площади Победы;

по улице Яна Фабрициуса на участке от площади Победы до улицы Гагарина;

по улице Свердлова на участке от Музейного переулка до улицы Советской и на участке от улицы Калинина до улицы Советской.

На время проведения соревнований в качестве объездов определены: улица Гражданская, Октябрьский проспект, улица Калинина, улица Стахановская, улица Вокзальная, улица 128-й Стрелковой Дивизии. По Музейному переулку будет организовано двустороннее движение.

«Уважаемые участники дорожного движения, просим учесть данную информацию при планировании поездок. Будьте внимательны и соблюдайте требования технических средств организации дорожного движения», - прокомментировали событие в ведомстве.