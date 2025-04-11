Центральные псковские дороги будут перекрыты 20 апреля

В связи с проведением соревнований по бегу «Псковский марафон-2025» с 06:00 до 16:00 будут перекрыты центральные дороги в Пскове 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.
Перекрытие будет по улицам:
На время проведения соревнований в качестве объездов определены: улица Гражданская, Октябрьский проспект, улица Калинина, улица Стахановская, улица Вокзальная, улица 128-й Стрелковой Дивизии. По Музейному переулку будет организовано двустороннее движение.
«Уважаемые участники дорожного движения, просим учесть данную информацию при планировании поездок. Будьте внимательны и соблюдайте требования технических средств организации дорожного движения», - прокомментировали событие в ведомстве.